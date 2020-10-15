Бизнес в провинции может быть прибыльным

Бизнес в провинции имеет свои особенности и трудности по сравнению с предпринимательством в крупных городах. С одной стороны, в регионах ниже покупательская способность, с другой - меньше барьеров для старта, да и конкурентами полегче. А если учесть специфику района, шансы на успешное дело очень даже реальные. Скажем, Лельчицкий район. Четыре сотни индивидуальных предпринимателей, почти 150 частных компаний. Причем активно работают и на за рубеж.

Во-первых, есть, что предложить. Край сравнивают с богатейшей областью Германии. 70% территории занимают леса, а недра богаты залежами гранита, глины, угля и торфа. Во-вторых, регион граничит сразу с несколькими областями Украины. Подробности у Ксении Лебедевой.

Рассказывает Ксения Лебедева.

В 80-х осушили 10 гектаров болот, территорию засадили крупноплодной клюквой. Для сбора ягоды ежегодно приглашают местных – чем не подспорье к основному заработку. Только в прошлом году собрали и реализовали внутри страны более 50 тонн ягоды. Основная деятельность лесхоза – конечно, переработка древесины. В 2017 году стартовала модернизация – все производство практически обновили. Благодаря новой лесопилке, объемы увеличились более, чем на половину. При этом сократили низкопроизводительное оборудование, но не людей – их переобучили и поставили к новому оборудованию.

Выручка от экспорта на текущий период составила полтора миллиона долларов. В сравнении с прошлым годом – это больше на треть.

Покупают белорусский продукт деревопереработки Нидерланды, Польша, Латвия, Литва, Бельгия, Великобритания, Китай.

Сейчас осваивают производство мебельных щитов. Шкафы и комоды, сделанные из лельчицкого дерева, отправляются в страны Скандинавии.

Такой контраст в работе с камнем – где-то нужна грубая сила, а где-то только тонкий, почти ювелирный подход. Если оценивать запасы двух глушковичских карьеров, то выходит, что щебень смогут добывать при текущих объемах еще 300 лет, а облицовочный гранит – более 400. В планах предприятия на следующий год - установить дополнительные станки, что позволит увеличить объем производства на 20%.

Эта гранитная порода сформировалась несколько миллиардов лет назад. Еще ее одна уникальность – то, что она на поверхности – здесь даже деревья из камня растут.

В год сегодня в районе строят порядка 10 тысяч квадратных метров жилья. Активно развито индивидуальное строительство в сельской местности. Потенциал в районе видят в развитии частного бизнеса, который формирует почти 40 процентов бюджета. Каждый пятый житель занят в сфере частного бизнеса. Более половины предпринимателей занимаются торговлей.