Бизнесмен из ОАЭ: Я хочу привлекать в Беларусь бизнесменов со всего Ближнего Востока

В День города в центре Минска работала выездная студия "Первого информационного". Праздничные локации в столице стали не только местом народных гуляний, но и авторитетной площадкой для международного диалога. В канун Дня города столица приняла V Международный форум экономического сотрудничества, а уже сегодня его ключевые участники делятся первыми итогами в эфире.

Почему крупный бизнес Ближнего Востока выбирает Беларусь, как развиваются совместные мегапроекты и чем Минск покоряет зарубежных гостей с первого взгляда, рассказал гость канала - председатель DXB Global (ОАЭ) Ареф аль-Аббар.

"Я очень рад быть здесь в День города Минска. Знаете, мы - жители Эмиратов, стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, всего Ближнего Востока - очень любим Беларусь и с большим уважением относимся к Минску. Я надеюсь, что этот день подарит Минску и Беларуси еще больше счастья, развития и благополучия. Хочу поздравить с Днем Минска сам город, Беларусь, народ и, конечно, руководителя страны - Президента", - заявил бизнесмен.

Совместные проекты Беларуси и ОАЭ

"Тринадцать раз - это много. Но для меня и этого недостаточно. Впервые я приехал сюда в 2023 году. Получается, что за три-четыре года я бывал здесь очень часто. Можно сказать, я уже почти живу в Беларуси. Первый раз мы приехали на церемонию открытия проекта "Северный берег". Это была семейная делегация: мой брат, господин Мухаммед Али аль-Аббар, попросил нас приехать именно всей семьей. До этого он много раз бывал в Беларуси и хорошо понимал, насколько здесь ценят семейные традиции. Поэтому в нашу делегацию вошли в основном члены семьи. Мы провели здесь четыре дня: участвовали в церемонии открытия, осматривали проект, знакомились с городом. Через четыре дня я попросил у брата разрешения остаться. Я понял: я не хочу уезжать. Решил побыть еще несколько дней, а в итоге провел здесь месяц", - рассказал Ареф аль-Аббар.

"У жителей и правительства Эмиратов очень хорошие, дружеские отношения с белорусским народом и государством. Мне кажется, между нами есть даже какая-то связь в погоде: ваше лето по температуре похоже на нашу зиму. А ваша зима суровая, очень холодная", - поделился впечатлениями о белорусской погоде гость из ОАЭ.

"Однажды я приезжал зимой, в январе. Тогда я с большой гордостью входил в состав делегации наблюдателей на президентских выборах", - добавил он.

Бизнес и партнерство - V Международный форум экономического сотрудничества

В канун Дня города в Минске прошел V Международный форум экономического сотрудничества. Председатель DXB Global рассказал, что приехал как консультант, причем не только по линии ОАЭ, но и всего Ближнего Востока.

"В Беларусь приехала официальная делегация. Подписано много соглашений с правительством Беларуси через Белорусскую торгово-промышленную палату, а также с рядом компаний. Мне нравится рассказывать в ОАЭ о Беларуси, о ее возможностях для бизнеса и прежде всего для выстраивания отношений между людьми и странами. Я также занимаюсь бизнесом: у меня есть представительства примерно в 12-13 странах Ближнего Востока. Я стараюсь формировать о Беларуси правдивое, правильное представление. Поэтому сейчас я особенно сосредоточен на том, чтобы говорить о Беларуси. Я хочу привлекать в Беларусь бизнесменов со всего Ближнего Востока, а не только из Эмиратов. В ОАЭ Беларусь уже очень хорошо знают", - подчеркнул он.

Сила дружбы

Ареф аль-Аббар рассказал, что делает его связь с Беларусью такой прочной. "Для меня на первом месте - люди: насколько они вежливые, добрые и дружелюбные. Я чувствую, что мне рады. Люди могут стесняться заговорить первыми, но всегда очень тепло встречают. Белорусы - очень, очень вежливые, достойные, приветливые и гостеприимные люди. Второе - в наше время трудно найти такую чистую страну. Это просто удивительно. Люди не позволяют себе бросать мусор на улицах. Сегодня такое встретишь далеко не везде. Когда приезжаешь в некоторые места Европы, порой не хочется видеть то, что там происходит. И порядок у вас везде. В Беларуси уважают закон. Спасибо большое, что пригласили меня. Еще раз поздравляю всех с Днем Минска", - резюмировал председатель DXB Global.