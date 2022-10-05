Бизнесмен из Бреста не уплатил в доход государства свыше 1,5 млн рублей

Бизнесмен из Бреста не уплатил в доход государства свыше 1,5 миллиона рублей,сообщили в Следственном комитете.

Следственным управлением УСК по Брестской области раскрыты подробности расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.

Так, 63-летний житель Бреста, являясь собственником и руководителем общества с ограниченной ответственностью, разработал план уклонения от уплаты налогов, связанный с изменением структуры бизнеса. Он создал и оформил на родственников ряд взаимозависимых субъектов хозяйствования, между которыми искусственно распределялась выручка для создания видимости законного применения ими льготного режима налогообложения.

Преступную схему выявили сотрудники УДФР КГК.Следователи установили, что организации располагались по одним адресам в одних помещениях, имели счета в одних банковских учреждениях, осуществляли вид деятельности в области продажи товаров для дома, использовали одни вывески, единые контактные телефоны, электронную почту и программное обеспечение, необходимое для работы. Штат работников вновь созданных организаций формировался за счет работников организаций, учрежденных ранее.

Все "малые" предприятия являлись плательщиками налогов по упрощенной системе налогообложения, а учет вели бухгалтеры, одновременно работавшие на нескольких предприятиях.

Установлено, с января 2016 года по март 2021 года мужчина умышленно сокрыл налоговую базу по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, что повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере в виде неуплаты в бюджет свыше 1,5 млн рублей.

Также установлено, что прибыль аффилированных организаций переводилась на счет общества с ограниченной ответственностью в виде беспроцентных займов. Иногда деньги частично возвращались, однако зафиксированы случаи, когда задолженность аннулировалась в результате присоединения займодавцев к обществу, контролируемому обвиняемым, даже несмотря на то, что их деятельность была прибыльной.

Бизнесмену предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. В ходе следствия он возместил ущерб в полном объеме. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1,9 млн рублей.