Все больше белорусов подключаются к благоустройству своей малой родины. Сделать что-то полезное для родных мест может каждый. Так, бизнесмен из Чашникского района дарит вторую жизнь пустующим зданиям, создает новые рабочие места и вместе с верующими восстанавливает старинный храм. Молодому, но уже успешному предпринимателю всего 36. В Чашникском районе прошло его детство, появилась своя семья. Делать жизнь маленького городка комфортнее и уютнее бизнесмена вдохновляют именно родные места и люди. Репортаж Марины Романовской.



Максим Калинин воодушевленно рассказывает о детских лабиринтах, тарзанках и каруселях. Недавно бизнесмен исполнил мечту тысяч маленьких жителей Новолукомля - создал в небольшом городе современный развлекательный комплекс. Помещение, которое требовало глобального обновления, местный житель выкупил за одну базовую. Так у старого кинотеатра, который долго пустовал, началась вторая жизнь. Местные жители говорят, что неприглядное серое здание не узнать.



Прежде чем организовать развлечение для малышей на своей малой родине, бизнесмен вместе с семьей побывал в больших городах. Хотелось, рассказывает Максим Калинин, сделать игровой комплекс не хуже, чем в областных центрах. Сейчас в Новолукомль приезжают школьники со всей округи. Родители говорят, что взрослые рады не меньше детей. Ведь раньше, чтобы с пользой провести выходные, приходилось ехать за сотни километров - в Минск или Витебск.



В молодом городе, а Новолукомлю чуть более 50, много молодых семей. Для качественного отдыха с детьми здесь есть все необходимое: кафе, развлекательные площадки. Это яркий пример, как частная инициатива приносит общую пользу.

Благодаря созданию новых объектов появляются и новые рабочие места. Уделяет внимание молодой бизнесмен и развитию спорта в регионе. Недавно при его поддержке в Новолукомле прошел международный турнир по мини-футболу. Теперь тренировочная площадка никогда не пустует. Как и фитнес-зал, который также появился в городе. Жители Новолукомля говорят: комфортной, насыщенной и интересной жизнь может быть даже в небольшом населенном пункте.



Агрогородок Черея находится недалеко от Новолукомля. Среди достопримечательностей церковь Святого Архангела Михаила. Старинный храм долгое время нуждался в обновлении. Среди тех, кто проявил инициативу, семья бизнесмена. Общими усилиями восстановили купола, обновили фасад, Появился и новый мост, который ведет к храму.

