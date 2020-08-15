Бизнесмен из городка Узда фактически спасает от разрушения старинное здание костела

Уже сейчас там филиал свечной мануфактуры. Это одно из крупнейших производств в районе, которое приносит немалый доход за счет успешного экспорта.



Параллельно предприниматель досконально изучает здание и планирует его восстановление. В этом году строению222 года. Наша съемочная группа поинтересовались, как возрождают историческую достопримечательность сегодня? Репортаж Лидии Заблоцкой.





Бывший костел и Дом культуры переживает перерождение

Если вы гостили в Узде, наверняка, проезжали местную достопримечательность с могущественными колоннами. Это старинный сакральный центр и одновременно культовый дом культуры. Правда, такие громкие статусы здания на площади Свободы уже в прошлом. Четыре года назад на воротах с двухсотлетней историей появляется замок. Райисполком вешает ярлык лота в 13 тысяч долларов. После четырех безжизненных лет бывший концертхолл напоминал, скорее, склад артефактов из нулевых. На то, что заброшенное здание когда-то было местом притяжения тысячи верующих, и вовсе напоминали лишь заклеенные обоями колонны. Выносили вердикт - состояние предаварийное. Если не спасти сейчас, можно сносить под фундамент вовсе. Но свято место пусто не бывает - бывшую святыню решил спасти местный бизнесмен.Роман Королев уже знаком зрителям

, мы рассказывали о его "огненной" бизнес-идее. Свечи ручной работы активно идут на экспорт. Большинство - в Америку. Со временем спрос начал превышать предложение, не хватало пространства для производства. Конечно, построить новое проще, но вновь зажечь свечи в культовом месте и не дать ему умереть, важнее и интереснее.Когда-то главное предназначение этого места - объединять людей духовно. Так, 222 года назад построили первый в местечке католический храм. Здесь обучали и совершали важные таинства. Например, крестили отца Янки Купалы.

Внутри здания появится филиал производства свечей