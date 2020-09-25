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Бизнесмен, лидер рок-группы "Пилигрим" Андрей Ковалев о политической ситуации в Беларуси

О политической и экономической ситуации в Беларуси высказываются лидеры общественного мнения в разных странах. Вот что думает крупный российский бизнесмен и музыкант (подробности в видео).

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