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Бизнесмены из Гродно обманули госпредприятия - возбуждено уголовное дело
Бизнесмены из Гродно обманули госпредприятия более чем на Br560 тыс. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.
Как рассказали в милиции, летом 2022 года фирма 43-летнего жителя Гродно выиграла несколько тендеров на поставку госорганизациям систем для очистки воды. Оборудование должна была поставить другая фирма, которую возглавляет товарищ бизнесмена. Организации перевели предоплату, но обязательства по поставке оборудования выполнены не были.
Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи за мошенничество в особо крупном размере предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.
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