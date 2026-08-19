Благодарность или обязанность? Нужно ли оставлять чаевые в кафе?

Краткий пересказ от ИИ

Чаевые - хорошие манеры, культура, благодарность за сервис, попытка бизнеса переложить часть заработной платы официантов и других ребят на плечи посетителей? Вопрос чаевых в заведениях общепита остается одним из самых дискуссионных как для посетителей, так и для самих официантов.

Обязательно ли оставлять "на чай", сколько принято доплачивать, разбирались эксперты в эфире ток-шоу "Экономическая среда".

"Чаевые - микс из экономических и социальных моментов, которые сложились на протяжении определенного периода времени не только в Беларуси, но и повсеместно на европейском пространстве, где "на чай" оставляют от 5 % до 10 %, иногда даже до 20 %. Кстати, в Беларуси на законодательном уровне нигде это не обозначено. Чаевые - добровольное желание самого посетителя. Если он хочет отметить работу заведения, то он может их оставить", - разъяснила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Светлана Короткевич.

Шеф-повар ресторана новой белорусской кухни Артем Ракецкий обратил внимание, что для него чаевые являются важной моделью работы ресторана. Ежемесячный анализ и выделяемый процент суммы помогают эффективно оценить работу сервиса.

"Корень проблемы чаевых никто не озвучивает. Зарплата официанта складывается из оклада и чаевых. Допустим, я повар и работаю на кухне. При выполнении плана у меня будут и проценты, и оклады. У официанта такого нет. Но я ему всегда оставляю "на чай" только в случае хорошего, качественного сервиса, когда было вкусно, весело, классно. Как правило, всегда 10 %, даже в кофейне", - рассказал ресторанный критик, блогер, основатель проекта Koko.by. Павел Крамарь.

Первый заместитель председателя Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Виктор Королев заявил, что практика чаевых для официантов, работающих в райцентрах, неприменима в качестве заработной платы. "Там практически их не оставляют, поэтому мы формируем зарплату, исходя из средних зарплат, категории, специальности и профессионализма", - объяснил он.

Главное фото: magnific.com