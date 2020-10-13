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Благодарность милиции за нелегкую работу
В милицию продолжают обращаться неравнодушные граждане, которые понимают, насколько трудно правоохранителям в эти неспокойные дни выполнять свой долг. Люди ценят спокойствие на улицах родных городов. Вот лишь некоторые выдержки, которые опубликовало МВД.
- Здравствуйте! Я житель Борисова. Прошу передать всем работникам милиции большую благодарность за то, что вы нас защищаете. Только с их защитой мы можем как-то тут спокойно жить.
- Здравствуйте! Девушка, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы есть: женщины, мужчины - милиция наша. Спасибо большое!
- Здравствуйте! Хочется поблагодарить вас от имени пенсионеров за то, что у вас забота есть. Просто хочется сказать вам большое спасибо за то, что вы проявляете заботу о нас, гражданах, о пенсионерах в первую очередь. Хочется вам сказать: будьте стойкими вот в это вот время!
- Я хочу сказать добрые слова! Я сторонница закона и порядка. И сейчас, когда в адрес милиции высказывают столько несправедливости, искренне хочу пожелать вам всем доброго здоровья, терпения и житейской мудрости. Поменьше на вашем пути неадеквата. Так думаю не только я, но и многие-многие мои соседи, подруги и знакомые. Еще раз доброго вам всем здоровья и терпения!
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