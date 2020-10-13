Благодарность милиции за нелегкую работу

В милицию продолжают обращаться неравнодушные граждане, которые понимают, насколько трудно правоохранителям в эти неспокойные дни выполнять свой долг. Люди ценят спокойствие на улицах родных городов. Вот лишь некоторые выдержки, которые опубликовало МВД.

- Здравствуйте! Я житель Борисова. Прошу передать всем работникам милиции большую благодарность за то, что вы нас защищаете. Только с их защитой мы можем как-то тут спокойно жить.

- Здравствуйте! Девушка, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы есть: женщины, мужчины - милиция наша. Спасибо большое!

- Здравствуйте! Хочется поблагодарить вас от имени пенсионеров за то, что у вас забота есть. Просто хочется сказать вам большое спасибо за то, что вы проявляете заботу о нас, гражданах, о пенсионерах в первую очередь. Хочется вам сказать: будьте стойкими вот в это вот время!