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Благодарность Президента объявлена работникам СМИ, среди них два сотрудника Белтелерадиокомпании
Благодарность Президента Беларуси объявлена работникам средств массовой информации. Среди них сразу два сотрудника Белтелерадиокомпании. Один из них Глеб Горбатенко. Благодаря его закадровой работе зрители узнают новости на "Беларусь 1" и "НТВ-Беларусь", подводят итоги в "Главном эфире", а также собирают полную международную картину в программе "Вокруг планеты".
В основном за кадром и заместитель заведующего отделом специальных проектов главной дирекции Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании, режиссер АТН Сергей Барановский. Он 16 лет в профессии. Десятки фильмов, в том числе документальных с масштабными постановками. Специальные репортажи и рубрики. Каждый понедельник его глазами зрители видят "Понятную политику" на "Беларусь 1".
Любая награда - задел на будущее. В работе с новостями самое главное уметь вычленить какие-то факты и четко понимать, что из этого можно сделать. Нужно много понимать, взвешивать, исходя из этого, формировать новостную повестку.
В копилке такие проекты, как "На контроле Президента", "Разговор у Президента", "Наши". Сергей режиссер ряда телеверсий интервью главы государства и торжественных мероприятий.
Каждый новый год не похож на год предыдущий. Ты всегда окружен новостями, делами. Благодарность такого уровня для меня неожиданная и вдвойне радостная. Хочется творчески расти, добиваться новых успехов. Останавливаться в этой профессии нельзя. Как только остановишься, сразу сойдешь с дистанции.За значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны также благодарностей удостоены коллеги с ОНТ: завотделом и ведущая Екатерина Тишкевич, директор дирекции информационного вещания Андрей Мохор, а также политический обозреватель СТВ Ольга Коршун.
Среди отмеченных и работники системы здравоохранения.
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