Благодарность Президента объявлена работникам СМИ, среди них два сотрудника Белтелерадиокомпании

Каждый новый год не похож на год предыдущий. Ты всегда окружен новостями, делами. Благодарность такого уровня для меня неожиданная и вдвойне радостная. Хочется творчески расти, добиваться новых успехов. Останавливаться в этой профессии нельзя. Как только остановишься, сразу сойдешь с дистанции. За значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны также благодарностей удостоены коллеги с ОНТ: завотделом и ведущая Екатерина Тишкевич, директор дирекции информационного вещания Андрей Мохор, а также политический обозреватель СТВ Ольга Коршун.



Сергей Барановский, заместитель заведующего отделом специальных проектов АТН Белтелерадиокомпании