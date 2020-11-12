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Благодарность семьям военнослужащих за образцовую службу сыновей - лично от министра обороны
В рядах настоящих мужчин первыми стоят те, кто отдает воинский долг Родине. Командование и представители воинских частей проехались по разным регионам страны, чтобы поздравить матерей, которые воспитали настоящих мужчин - защитников рубежей нашего Отечества. "…Ваши сыновья образцово выполняют воинский долг и являются примером для своих сослуживцев.Дорогие женщины, Ваши воспитание, забота и любовь помогли выраститьдостойных сыновей, которыми Вы можете гордиться», - говорится в поздравительном письме.
В эти дни военнослужащих, которые прошли срочную службу, чествуют во всех частях и соединениях Вооруженных Сил, некоторые получат именные часы от военного командования. Тысячи армейцев отправляются домой с поощрениями за отличную службу.
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