Благодарность семьям военнослужащих за образцовую службу сыновей - лично от министра обороны

В рядах настоящих мужчин первыми стоят те, кто отдает воинский долг Родине. Командование и представители воинских частей проехались по разным регионам страны, чтобы поздравить матерей, которые воспитали настоящих мужчин - защитников рубежей нашего Отечества. "…Ваши сыновья образцово выполняют воинский долг и являются примером для своих сослуживцев.Дорогие женщины, Ваши воспитание, забота и любовь помогли выраститьдостойных сыновей, которыми Вы можете гордиться», - говорится в поздравительном письме.