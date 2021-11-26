Благодарность - такое настроение царит в лагере беженцев после визита Лукашенко

Благодарность Александру Лукашенко и всему белорусскому народу - такое общее настроение сегодня царит в лагере беженцев после общения с нашим Президентом. Они снова поверили в свою мечту и еще раз убедились, что Беларусь сделает все, чтобы им помочь. Их никто не выгоняет, а чтобы сделать быт этих людей немного лучше, ежедневно прикладывается масса усилий.