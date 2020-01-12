Благодарность за талант и великодушие. На неделе были вручены три премии Президента

Чередой праздников отмечена эта неделя в Беларуси. Светлые рождественские дни, праздник хоккея на призы Президента и еще одна красивая традиция - благодарность за талант и великодушие. Речь о трех премиях Президента - "За духовное возрождение", спецпремиях деятелям культуры и искусства и еще одной под названием "Белорусский спортивный Олимп". Их лауреаты - священнослужители, деятели культуры, артисты, художники, спортсмены. Когда больше узнаешь о заслугах этих людей, сразу находится много поводов для восхищения. Они - воплощение ориентиров нашей страны: заботы о детях, старшем поколении, сохранении национального наследия, культуры и истории. Президент так и сказал - он горд за свой народ, пообещал и в дальнейшем поддерживать тех, для кого культурное наследие Беларуси - дело жизни.



Среди награжденных, например, коллектив общественного объединения ветеранов, Белорусская ассоциация многодетных родителей и, что особенно приятно, наши коллеги - коллектив Белтелерадиокомпании. Высокая награда - специальная премия Президента деятелям культуры и искусства присуждена за реализацию творческих проектов, которые позитивно представляют национальную культуру в Беларуси и за рубежом, а также за значительный вклад в воспитание творческой молодежи.



Специальной премией Президента "Белорусский спортивный Олимп" отмечен и телеканал "Беларусь 5". Премии вручили на неделе во Дворце Республики. Повод для встречи, конечно, был выбран праздничный, но говорили не только о возвышенном, есть и насущные вопросы. Казалось бы, Александр Лукашенко уже не раз и исчерпывающе говорил про незыблемость нашего суверенитета. Но все равно остаются желающие спекулировать на этом вопросе. Не обходится здесь и без явных провокаций.



Много разговоров в обществе по-прежнему и об отношениях с Россией. Например, почему до сих пор не договорились по ценам на нефть? Президент ответил и пообещал в скором времени еще больше подробностей лично от него, причем, не только о процессе переговоров. Несмотря на непростые переговоры, тем, кто по-прежнему ищет двойное дно в отношениях с братской Россией, Президент отвечает конкретно: в мире нет иного народа, кроме россиян, который относится к белорусам с таким большим уважением и трепетом.



