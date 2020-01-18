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Благодаря акции "Дорога домой" дом нашли тысячи бездомных животных
Акция "Дорога домой" проходит уже 13-й год, и за это время ей удалось не только собрать вокруг себя множество неравнодушных людей, но и пристроить тысячи бездомных хвостов. Кстати, только за сегодняшний день семью обрели около 40 животных.
О счастливом пути в новый дом - Юлия Карпенко. Еще 3 года назад история о том, что деревенский бродячий пес с гангреной вместо лапы станет героем новостного сюжета, была фантастикой. Сегодня это счастливая реальность собаки Дэна, в которой главное - семья. Ведь даже отсутствие лапки не помешало барбосу очаровать своего будущего хозяина. Среди сотни животных на акции "Дорога домой" щенок без лапы оказался самый родной.
Акция "Дорога домой" прошла в Минске 50-й раз
Сегодня 40 собак и 60 котов тоже ждали встречи с хозяином. Малышу Тиму всего 3 месяца, но за свою короткую жизнь он уже узнал, что такое несчастья. Когда его нашли волонтеры, он был практически лысый, но любовь и забота творят чудеса. И сегодня у него есть шанс найти новый дом. Все животные готовы прямо с выставки отправиться в новый дом: имеют ветпаспорт, здоровы, привиты, обработаны от паразитов и стерилизованы по возрасту. Кстати, на месте можно было получить бесплатную консультацию ветврача и кинолога.Акция "Дорога домой" проходит несколько раз в год. Ее двери открыты для всех, ведь здесь можно не только встретить верного друга, но и "подсластить" жизнь тех, кто все еще ждет встречи с хозяином.
Собака Триша нашла дом на акции "Дорога домой"
То, что собака Триша и ее новая хозяйка Анна идеально подходят друг другу, кураторы определили сразу. Анна давно хотела четвероногого друга, но ведь любовь купить невозможно. Вот и ждала момента. И, кажется, он настал.Судьбы бездомных животных небезразличны и нашему телеканалу. К примеру, всего за год своего существования программе со схожим названием "Путь домой" удалось пристроить около полусотни собак. Теперь эта история не о трудной судьбе, а о счастливом пути в новый дом. И пускай главный герой здесь на четырех лапах, но автор этой радостной истории все же человек.
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