Благодаря акции "Дорога домой" дом нашли тысячи бездомных животных

Акция "Дорога домой" проходит уже 13-й год, и за это время ей удалось не только собрать вокруг себя множество неравнодушных людей, но и пристроить тысячи бездомных хвостов. Кстати, только за сегодняшний день семью обрели около 40 животных.



О счастливом пути в новый дом - Юлия Карпенко. Еще 3 года назад история о том, что деревенский бродячий пес с гангреной вместо лапы станет героем новостного сюжета, была фантастикой. Сегодня это счастливая реальность собаки Дэна, в которой главное - семья. Ведь даже отсутствие лапки не помешало барбосу очаровать своего будущего хозяина. Среди сотни животных на акции "Дорога домой" щенок без лапы оказался самый родной.











Акция "Дорога домой" прошла в Минске 50-й раз

Сегодня 40 собак и 60 котов тоже ждали встречи с хозяином. Малышу Тиму всего 3 месяца, но за свою короткую жизнь он уже узнал, что такое несчастья. Когда его нашли волонтеры, он был практически лысый, но любовь и забота творят чудеса. И сегодня у него есть шанс найти новый дом. Все животные готовы прямо с выставки отправиться в новый дом: имеют ветпаспорт, здоровы, привиты, обработаны от паразитов и стерилизованы по возрасту. Кстати, на месте можно было получить бесплатную консультацию ветврача и кинолога.Акция "Дорога домой" проходит несколько раз в год. Ее двери открыты для всех, ведь здесь можно не только встретить верного друга, но и "подсластить" жизнь тех, кто все еще ждет встречи с хозяином.





Собака Триша нашла дом на акции "Дорога домой"