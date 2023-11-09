Благодаря фонду Алексея Талая семилетняя Маргарита из Донецка восстанавливает здоровье в Беларуси

Тысячи детей Донбасса благодаря проекту в рамках Союзного государства уже смогли оздоровиться и отдохнуть от войны. А для ребят, чье здоровье требует пристального внимания медиков, такое предложение как минимум вселяет надежду на полноценное детство. В эти дни в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации восстанавливает здоровье семилетняя Маргарита из Донецка. Пока местные врачи разводят руками, белорусы проводят диагностику и планируют дальнейшие шаги для корректировки лечения. Юлия Алферова познакомилась с юной пациенткой.

В Детской больнице медицинской реабилитации в Острошицком Городке ежегодно проходят реабилитацию под три тысячи белорусских ребят. А с 2021 года такая возможность появилась и у детей из пострадавших регионов. За это время здоровье поправили 46 детей. Принимали целыми группами и отдельными семьями.



"Это наша комната, где мы находимся, очень уютно, хорошо ребенку, здесь интересно. Покажи, чем ты занимаешься? Ментальная математика", - рассказывает Маргарита Лысенко, бабушка девочки.





Быстрый счет в уме Маргарита осваивает между походами на ЛФК и галокамерой. И здесь девочка из Донецка - особый пациент, которому вместо традиционной реабилитации подобрали комплекс оздоровления. Только такую нагрузку пока можно семилетней Рите. У девочки врожденный тяжелый порок сердца. В 4 месяца оказалась на операционном столе. А после годы восстановления и тщательный контроль за работой сердца и сосудов. Высокоточная диагностика - это то, что остро необходимо и недоступно дома.



"Наш врач в Донецке сказал, ищите, кто вас будет смотреть и кто это будет делать - вот такое отношение. Поэтому мы рады, что находясь в этом клубе, на нас обратили внимание и оказали помощь", - вспоминает Маргарита Лысенко.



Маленькая Рита с бабушкой приехали в Минск 30 октября вместе с группой ребят из пострадавших регионов, которые также в Беларуси продолжают отдыхать от войны. Женщина признается, что предложения не ждали, но надеялись: все, что болит уже долгие годы, будет услышано.





"К нам приезжал Талай Алексей. Его подопечные, которые детками занимаются, привозили подарки. Встреча у нас хорошая была, корреспондент обратила внимание на девочку. Мы пообщались, я рассказала свою историю, что нам надо и этого у нас в Донецке нет. Это было в июле, а уже в октябре нам позвонили и предложили поехать сюда", - вспоминает бабушка.



Подопечные фонда "Базаева", который занимается детьми с особыми заболеваниями, встречаются с волонтерами фонда Алексея Талая. Еще тогда женщина не знала, что скоро внучку обследуют лучшие белорусские врачи.



Диагностика и осмотр в Минске показали стабильную динамику. Состояние маленькой пациентки не требует лишних вмешательств, а только корректировки в лечении. Врачи подтвердили, что впереди не одна операция, в частности, по замене клапана. Но стоит повременить.



"Мы разговаривали с врачом, наши данные в больнице есть. В дальнейшем надеемся попасть обратно сюда, когда ребенку нужно будет проходить КТ и по поводу операции вопрос стоит", - поясняет Маргарита Лысенко.





Диана Гилевич, врач-реабилитолог Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:

Основная цель - это консультативная помощь для решения вопроса по основному ее заболеванию - сложный порок сердца врожденный. Съездила на консультацию в РНПЦ хирургии, после этого лечение скорректируют. Дети из пострадавших регионов получают медицинскую помощь в Беларуси

