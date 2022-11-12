Благодаря Фонду паралимпийца Алексея Талая ребята из Донбасса увидели, каким может быть настоящий мир

Это были волшебные эмоции. Многие из этих детей впервые ехали на поезде, видели поезд своими глазами. Они рассказывали нам про эти запахи, про эти вкусняшки поезда. Обычная еда, но для них это что-то волшебное, эти часы их приготовления ко сну на этих полочках. Все было для них впервые и полно всевозможных важных, положительных и добрых эмоций. На то и был расчет, чтобы эти дети отвлеклись, чтобы эти дети увидели что-то, кроме дыма, услышали что-то, кроме взрывов.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель