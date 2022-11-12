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Благодаря Фонду паралимпийца Алексея Талая ребята из Донбасса увидели, каким может быть настоящий мир
Впервые в нашу страну дети из Донбасса прибыли еще в 2021 году. Привезти ребят в мир - инициатива паралимпийца и общественного деятеля Беларуси Алексея Талая. Это ему 7 лет назад написала Ольга Волкова - директор донецкой организации для детей-инвалидов "Дельфины". Детям был необходим пример того, как можно и нужно жить.
Я увидела в соцсетях Алексея фотографию, я наполовину белоруска. Я ему написала: "С большой любовью из Донбасса Алексею Константиновичу, приезжайте к нам, у нас проходят ежегодно соревнования по плаванию "Дельфины собирают друзей". Я его к себе пригласила, но обещанного ждут три года, я ждала пять.
Такая дружба связала их надолго. Но встреча все откладывалась. Алексей смог приехать в Донецк только в 2021 году.Пообщался с пострадавшими семьями и поговорил с детьми. Увиденное рассказал Александру Лукашенко. И предложил оздоровить детей в Беларуси. Президент инициативу поддержал.
Фильм АТН "Шанс на детство" смотрите здесь
Спустя несколько месяцев проработки всех нюансов дети оказались в Минске.
Это были волшебные эмоции. Многие из этих детей впервые ехали на поезде, видели поезд своими глазами. Они рассказывали нам про эти запахи, про эти вкусняшки поезда. Обычная еда, но для них это что-то волшебное, эти часы их приготовления ко сну на этих полочках. Все было для них впервые и полно всевозможных важных, положительных и добрых эмоций. На то и был расчет, чтобы эти дети отвлеклись, чтобы эти дети увидели что-то, кроме дыма, услышали что-то, кроме взрывов.
С программой определились сразу - детей ждали в Острошицком городке, после следующая группа отправилась в "Зубренок". 76 гектаров "параллельной Вселенной". В расписании, кроме традиционной зарядки, 5-разового питания, дискотек и песен у костра, и полноценный образовательный процесс.
Были в Беларуси на оздоровлении и семьи с детьми с особенностями развития. Медики оказывали всю необходимую психологическую и медицинскую помощь:лечебные процедуры, водотерапия, солевые ванны, кислородные коктейли. Все за счет принимающей стороны.
Была в маршруте и экскурсия по достопримечательностям столицы: Национальная библиотека, Троицкое предместье, вокзал, высшие учебные заведения, дельфинарий, зоопарк. Для них многое тогда сталооткрытием.
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