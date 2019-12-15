Как сельская участковая больница в местечке Холомерье зарабатывает сотни тысяч долларов на экспорте услуг

Наш следующий репортаж об инициативе и небезразличии. Необычный пример нашли наши журналисты в самой глубинке. Там, где многое зависит не от чиновников или власти, а именно от людей, влюбленных в свою землю. Это история о деревне, где лечат болезни позвоночника без операций, а иностранцы туда едут, когда шансов и надежды на выздоровление практически не осталось. Благодаря талантливым докторам о местечке Холомерье, что в 100 километрах от Витебска, знают практически во всем мире. Там были замечены даже пациенты из Австралии и Японии. Необычная сельская участковая больница зарабатывает сотни тысяч долларов на экспорте услуг и имеет оборудование высокого класса.



Ксения Лебедева побывала на краю Беларуси и узнала рецепт успешного дела. Отсюда до российской границы напрямую всего 5 километров. Это Витебщина, деревня Холомерье. Сейчас здесь живет чуть более 200 человек. Школа и детский сад закрыты, но работает больница, которая спасает не только человеческие жизни, но и саму деревню. В сельскую участковую больницу на краю Беларуси едут лечиться из Австрии, Германии, Японии, Австралии, что уже говорить о ближнем зарубежье - россияне здесь постоянные гости.







Холомерье известно далеко за пределами Беларуси благодаря талантливому врачу, который здесь обосновался более 40 лет назад, хотя мог остаться в Витебске. Благодаря его инициативе, терпению и желанию помогать людям еще в 90-х здесь возвели новую больницу и всё заиграло по-новому.





Основная направленность больницы - лечить местное население

За ней закреплена 31 деревня. Поэтому обратиться сюда можно не только если разболится спина. Что интересно, работает здесь и кандидат медицинских наук, как шутит Михаил Абрамович, жена по совместительству. Начали с подсобного хозяйства. Держали 10 коров, молоком поили пациентов, излишки продавали. На 5 гектарах земли выращивали картофель. Обеспечивали больницу, остальное продавали. Плюс 30 гектаров зерновых. На эти деньги делали ремонт, покупали оборудование и медикаменты.

Со временем от хозяйства таких масштабов отказались, основная деятельность потребовала больше трудозатрат - в сельскую больницу поехали со всего мира. Основные задачи - лечение местных жителей - начали совмещать с экспортом услуг. Т.е. есть способ зарабатывания денег и их количество изменились. Экспорт составляет сотни тысяч долларов.

А вот это Самарин-младший, пошел по стопам отца. Это касается и выбора профессии, и отношения к ней. Константин вырос в Холомерье и учился в местной школе до 8 класса. После поступил в гимназию для одаренных детей, окончил Витебский медуниверситет. Вернулся на малую родину.





Сегодня больница - градообразующее предприятие, где работает 36 человек

И все в один голос говорят, что нужно деревню реанимировать. Если раньше здесь все держалось на передовом колхозе, сейчас нужно делать акцент на природных ресурсах. Тем более потенциал есть.

Константин Самарин, врач-терапевт Холомерской сельской участковой больницы:

"Нужно развивать деревню. Агратуризм какой-нибудь развивать. Потому что у нас места здесь очень хорошие. У нас, например, в зоне обслуживания больницы 31 деревня. У нас 36 озер. Здесь массу чего можно придумать. Но нужно финансирование, кто этим будет заниматься, пока непонятно".

