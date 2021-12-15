Благодаря вмешательству прокуратуры Беларуси работникам компаний и предприятий возвращено более Br10 млн

Права почти 6 тысяч работников восстановлены благодаря вмешательству прокуратуры. В основном речь идет о задержке или невыплате заработной платы. О масштабах проделанной ведомством работы говорят цифры - более 10 миллионов рублей удалось вернуть работникам компаний и предприятий. Прокуратура и дальше будет оказывать помощь тем, кто не может добиться честно заработанных денег. Владимир Королев продолжит.

Тем, кто живет от зарплаты до зарплаты, любая задержка чревата проблемами. А здесь еще и месяц прошел. В Бресте 250 работников строительной компании не получили деньги за сентябрь. В октябре прокуратура начала проверку.



На предприятии накануне выплаты зарплаты отсутствовал оборот, имелась текущая задолженность по налогам, обязательным страховым взносам. С учетом защиты прав работника гендиректор был вызван в прокуратуру для дачи пояснений о принимаемых мерах, направленных на погашение задолженности. Артем Ролинский, заместитель прокурора г. Бреста







Вмешательство прокуратуры помогло решить проблему. Предприятие выплатило коллективу задолженность в 340 тысяч рублей. По итогу проверки прокурор Бреста вынес предписание гендиректору стройфирмы об устранении нарушений трудового договора. И подобных историй за год по всей стране более 200.





По требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 250 лиц. Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права практически 6000 работников, которым выплачена з/п на сумму выше 10 млн. рублей. Павел Елисеев, замначальника отдела Генеральной прокуратуры Беларуси





За помощью в прокуратуру обращаются не только работники. В Минске о нарушении прав учащихся пожаловалось руководство строительного лицея, чьи студенты не получили деньги за практику.





Предприятие, у которого были арестованы счета, не расплатилось с практикантами, которые отрабатывали практику на предприятии. При вмешательстве прокуратуры предприятие погасило все задолженности. Андрей Ермолик, замдиректора Минского государственного профессионального лицея № 7 строительства







Практически за месяц прокуроры Минска снизили задолженность по зарплате на 800 тысяч рублей. Среди тех, кому понадобилась помощь, -инвалид второй группы. Летом прошлого года минчанин устроился на работу в качестве юрисконсульта на полную занятость. Но вместо 1,5 тысячи рублей мужчина получил меньше 45. Устав вести переговоры с организацией, он обратился в прокуратуру.





В нарушение требований Трудового кодекса и условий контракта з/п заявителю выплачена не была. За весь период работы было выплачено 43 рубля 70 копеек. Учет рабочего времени наниматель не организовал. По истечении контракта заявитель обратился в компанию с заявлением об увольнении. Не был издан приказ о расторжении договора, не произведен расчет, не произведена запись в трудовой. Трудовая не возвращена. По требованию прокуратуры произведена выплата з/п, отдали и трудовую. Александр Кулаковский, прокурор Заводского района г. Минска







Вопросы своевременности и полноты выплаты зарплаты находятся на особом контроле прокуратуры.



Только в Минске за год благодаря усилиям надзорного ведомства почти 1800 работников получили зарплату, а это свыше 4 млн. рублей. За это время в Беларуси по требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 250 лиц.

Впрочем, это, нужно полагать, вершина айсберга. Не всегда трудящиеся обращаются в надзорные органы, если их права нарушаются - часто сотрудники боятся потерять работу.

