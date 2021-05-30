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Благое дело на пользу малой родины - гродненские предприниматели о региональном развитии
На развитие частной инициативы делают большую ставку, тем более, поддержка предпринимательства — будь то создание бизнес-инкубаторов или запуск специальных кредитных продуктов - не сворачивалась. Не забыли про это и в пандемию. Конечно, государство будет искать новые инструменты и дальше.
Особое внимание - регионам. Зачастую кредитные условия там изначально привлекательнее, чем для Минска. Все для того, чтобы создать рабочие места там, где живут люди, и избежать массовой миграции в столицу. Да и вдвойне приятнее делать благое дело на пользу малой родины. Наш корреспондент Антон Малюта убедился в этом во время поездки в Гродно, пообщавшись с местными предпринимателями.
Это самый центр Гродно, буквально за углом - Советская площадь. Но вот раньше это место не использовалось - был пустырь, а несколько веков назад - историческая застройка. Купцы открывали таверны, а напитки хранили в погребах.
Задача - максимально сохранить историческую атмосферу. Это аксиома для компании, которая восстанавливает исторический облик города. В гродненской администрации в этом тоже заинтересованы, поэтому по всем вопросам идут навстречу - все-таки дело общее. Работы ведутся и качественно, и быстро: откладывать открытие ни в чьих интересах.
Интерес для бизнеса здесь не только в будущей прибыли, но и в возможности делать свою малую родину лучше. Улица Замковая в будущем имеет все шансы ждать гродненской Зыбицкой. Несколько зданий еще ждут своих инвесторов, в том числе иностранных. Например, в проект, о котором мы рассказали, вложил свои средства бизнесмен из Польши.
Вообще, если брать экономику города, немалую часть вносит сфера услуг. Погулять по старинным улочкам сюда едут туристы со всей страны, а до ковида - еще из-за рубежа. Заведений общепита хватает, поэтому новичкам рынка приходится искать новые форматы. Иван привел в Беларусь знаменитую сеть быстрого питания несколько лет назад. Все начиналось с Гродно, однако уже дошли и до Минска. Со временем решили открыть еще один бизнес.
Мясные полуфабрикаты со временем стали продавать в другие рестораны и торговые сети, а сейчас готовятся и к экспортным поставкам! Из-за коронавируса реализация инвестпроекта идет не так быстро, как хотелось бы, но о том, чтобы поставить его на паузу, речи не идет. Кстати, самую острую фазу пандемии выдержали без потерь - не закрывались и не сокращали коллектив. И это действительно успех, ведь бизнес - это прежде всего создание новых рабочих мест.
COVID-19 так или иначе повлиял на все сферы экономики, предприятия и организации. Все искали пути выхода из сложившейся ситуации. Наиболее мобильные смогли не то, что выжить, а добраться до новых высот. Частная гродненская компания выпускает предметы личной гигиены, а с весны прошлого года еще и маски на основе хлопка и льна. Сплошные преимущества натуральных материалов оценили и простые покупатели и больницы. Заказов хватает - эта линия за минуту выдает 320 изделий.
Вклад предпринимателей в копилку города - это треть бюджета
Гродно первым в Беларуси запустил поддержку бизнеса в условиях пандемии. Сложные времена позади, однако наиболее пострадавшим сферам помогают и сейчас. Все для дальнейшего развития.
На инвестиционной карте Гродно еще много объектов: это и жилье, и социальная инфраструктура, и предприятия, и места отдыха. Главное, что есть четкий план развития. И такая картина, пожалуй, во всех областных и районных центрах. Местные власти ждут заинтересованных и готовы работать сообща.
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