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Благоприятные дни для стрижки в декабре
Если вы планируете поход к парикмахеру или мастеру маникюра в декабре - загляните в лунный календарь, пишет sb.by. Он подскажет, какие дни идеально подойдут для наведения красоты, чтобы результат преображения вызывал только положительные эмоции.
⇒Благоприятные дни для стрижки: 3, 5, 9, 15, 18, 19, 20, 22, 31.
⇒Благоприятные дни для окраски волос: 3, 9, 11, 12, 15, 17, 22, 29, 30, 31.
⇒Благоприятные дни для маникюра и педикюра: 1, 4, 5, 12, 14, 15, 22, 26, 29, 31.
Фото:pixabay.com
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