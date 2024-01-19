Благороднее профессии нет. День спасателя отмечают в Беларуси

Они готовы прийти на помощь в любую минуту, выполняя целый спектр задач: от борьбы с огненной стихией до устранения крупных техногенных аварий. Свой профессиональный праздник сегодня в стране отмечают сотрудники МЧС. Работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент.

Одна из самых востребованных специальностей в мире, а набор профессиональных возможностей гораздо шире, чем тушение пожаров и спасение тонущих на воде. 2 тысячи часов в небе только за прошлый год! Речь об авиации МЧС.

Виктория Радевич также набрала высоту во время тренировки спасателей-авиаторов.

Два современных вертолета Ми-17 2023 года выпуска поступили на вооружение МЧС пару месяцев назад, но уже успели продемонстрировать свои лучшие стороны: мощные двигатели, усовершенствованная навигация для работы в сложных метеорологических условиях и наличие корзины с грузоподъемностью до 300 килограммов. Это значит, что с ее помощью на борт можно поднять одновременно два человека - спасателя и спасенного.

Миссия в воздухе

Авиаторы МЧС выполняют больший спектр задач: от тушения огня и спасения на воде до устранения крупных аварий и катастроф, а еще дежурства и патрулирование местности с высоты, радиоактивный мониторинг, транспортировка пострадавших и перевозка донорских органов. Такой запрос от Минздрава уже был и в новом году.

Спасатели - это всегда про поддержание тонуса. Если вы заметили вертолет МЧС над городом - без паники: как правило, речь идет о тренировке. Невозможно представить авиацию без полетов, вне борта. Ощутить всю романтику попробовала и съемочная группа АТН.





Десантирование спасателей-авиаторов происходит, как правило, двумя способами. Для прыжка с парашютом нужна определенная серьезная подготовка. Да и в сложных погодных условиях это могут сделать только профессионалы. Поэтому мы выполнили базовое упражнение - это спуск с помощью лебедки. Это самый простой способ поднять пострадавшего на борт вертолета.

В деле - спасательный десант

Для новичка от такого спуска зашкаливает адреналин. Для спасательного десанта - это привычное дело. Они задействуются в том случае, когда местность не позволяет совершить посадку вертолета.

По плану, специалисты парашютно-десантной службы выполняют до 140 прыжков в год. С собой, в зависимости от складывающейся обстановки, они могут спустить на землю до 50 килограммов так называемого полезного груза, который необходим для спасательных работ на месте и оказания первой помощи пострадавшим. Сценарии, что отрабатываются, зачастую не встретишь в жизни. Но не это значит, что к ним не нужно быть готовыми.

Спасение с воздуха - это только одно из направлений работы белорусских спасателей. Что касается авиации МЧС, планы по службе на 2024 год - наращивание взаимодействия с силовыми ведомствами, обеспечивая национальную безопасность, проведение масштабных учений по спасению экипажа воздушного судна, потерпевшего бедствие. И по-прежнему оставаться на высоте!



