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Благородных оленей из Налибокской пущи перевезут в вольеры под Брестом
Диких животных будут разводить в больших загонах, чтобы потом выпустить на волю. Сейчас в Петровичском лесничестве живут 10 оленей. И недавно у них появилось потомство: сразу четыре олененка. Животные практически ручные: подходят к людям и охотно позируют на камеру. Наша съемочная группа побывала в уголке живой природы.
За гостями они наблюдают издалека и реагируют только на знакомые позывные
Эти олени живут в Петровичском лесничестве. Животные грациозные и гордые: к чужим просто так не подойдут: разве только за угощение. Рассказывает Мария Тройнич.
Олени практически ручные. Их любимое лакомство - это хлеб. Ради него они готовы подойти на очень близкое расстояние. Самые смелые - самки. Правда, хлеб для животных - как фастфуд: часто им кормить нельзя, иначе они заболеют. Сейчас в просторном загоне на три гектара живут десять пятнистых оленей. По словам специалистов, к каждому нужен свой подход.
В Петровичском лесничестве пятнистых оленей поселили для красоты: чтобы каждый желающий мог полюбоваться белорусской природой. В этом году у лесного семейства появилось большое потомство: сразу четыре детеныша. Младшему всего пару недель. А недавно лесничие пошли на эксперимент: из-за границы привезли три десятка благородных оленей.
Зимой в вольерах лесничества станет еще оживленнее. Из Налибокской пущи сюда привезут тридцать благородных оленей. Когда у них появится и окрепнет потомство - их выпустят на волю.
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