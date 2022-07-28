Благородных оленей выпустят из вольера в Витебском районе

В Летчанском лесничестве Витебского лесхоза сегодня пройдет первый "выпускной" почти 40 благородных рогатых обитателей. Об этом корреспонденту БелТА сообщила заместитель директора по идеологической работе Витебского лесхоза Татьяна Иванченко.



В ноябре прошлого года в Летчанском лесничестве впервые поселились 35 особей благородного оленя. Среди них было 9 самцов и 26 самок. Их закупили у заводчика в Миорском районе. Для закрепления на месте молодому стаду выделили жилплощадь, где им было комфортно и просторно. Здесь рогатых переселенцев периодически подкармливали зерном и сеном. Контакт с человеком старались минимизировать, чтобы благородные олени не стали ручными.



Сегодня благородное семейство, пополнившееся за это время тремя малышами, выпустят на вольное пастбище. Привыкшие к этой местности взрослые и особенно появившиеся на свет молодые особи не уйдут далеко от нового ареала и займут свою нишу в дикой природе лесного края Витебского района. Для них работники лесничества на зимний период установят кормушки и будут периодически баловать своих подопечных лакомствами.



Всего в Витебской области, по данным весеннего учета, насчитывается 7,3 тыс. особей благородного оленя, более 13,3 тыс. лосей и 20,6 тыс. косуль. Как рассказал ведущий инженер по охотхозяйству Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения Дмитрий Дикович, в северном регионе в перспективе планируют сравнять поголовье оленей и лосей. Это поможет расширить видовое разнообразие животных в лесах Витебщины и будет способствовать развитию охотничьего туризма.