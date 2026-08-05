Благотворительная акция "Соберем ребенка в школу" проходит в Беларуси

В Беларуси продолжается благотворительная акция "Соберем ребенка в школу". В Минске в 2026 году поддержку получат 450 детей с особенностями психофизического развития, которые обучаются на дому.

До 15 августа каждый желающий может присоединиться к акции: передать школьные принадлежности и необходимые в быту вещи, сделать денежное пожертвование или помочь в качестве волонтера.

После завершения сбора представители Белорусского общества Красного Креста и Белорусской православной церкви начнут адресно передавать помощь семьям.

Завершится акция в конце августа праздничным мероприятием для детей, приуроченным к началу нового учебного года.