Благотворительная акция "В школу с Добрым Сердцем" стартовала в Беларуси

В Беларуси стартовала благотворительная акция "В школу с Добрым Сердцем". Волонтеры БРСМ помогают собрать детей к 1 сентября. В первую очередь, поддержку получат многодетные и неполные семьи, а также дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

По всей стране собирают школьные принадлежности и проводят благотворительные мероприятия. 13 августа в Национальной библиотеке Беларуси пройдет главное событие акции. Около 30 воспитанников социальных учреждений и домов семейного типа ждут экскурсия, выступления артистов Белгосцирка и подарки.