Благотворительная акции "28 петель" - маленькие пациенты РНПЦ "Мать и дитя" получили подарки от минских школьников

28 петель для спасения жизней. Маленькие пациенты Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя" получили подарки от минских школьников. Семиклассники одной из столичных гимназий специально учились вязать полезные вещи, чтобы согреть младенцев и нормализовать их теплорегуляцию. Благотворительная инициатива "28 петель" действует уже пять лет. Проект создан мамами рожденных раньше срока детей, чтобы помочь им в выживании и становлении.



В центре "Мать и дитя" вязаным подаркам рады: вещи пройдут санитарную обработку, затем в них нарядят малышей. Деток, появившихся на свет раньше срока, в медучреждении немало - младенцев успешно выхаживают в отделении интенсивной терапии и детской реанимации.