Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси

Белорусы всегда готовы помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. В данный момент мы помогаем беженцам, которые оказались на белорусско-польской границе. БРСМ уже передавал груз, на этой неделе передаем очередную партию гуманитарной помощи. И всегда готовы помочь тем, кто рядом с нами. На данный момент это воспитанники коррекционных центров.

Елена Першина, главный специалист Могилевского областного комитета БРСМ