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Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси
В канун Нового года все ждут подарков и волшебства. Особенно дети. Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси. В больших торговых центрах будут установлены елки желаний с письмами Деду Морозу от ребятишек, которым нужна помощь. Взрослые смогут выступить в роли добрых волшебников - приобрести подарок и оставить его в специальном волшебном сундучке.
Белорусы всегда готовы помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. В данный момент мы помогаем беженцам, которые оказались на белорусско-польской границе. БРСМ уже передавал груз, на этой неделе передаем очередную партию гуманитарной помощи. И всегда готовы помочь тем, кто рядом с нами. На данный момент это воспитанники коррекционных центров.
Сегодня началась и благотворительная акция "Елка желаний" от Красного Креста. Традиционно во время нее соберут подарки и поздравят детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, из многодетных, малообеспеченных, опекунских, неполных семей, ребят с инвалидностью.
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