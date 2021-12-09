ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Благотворительная акция "Дарим радость" проходит в Минской областной библиотеке имени А. С. Пушкина

Елочные игрушки, рождественские венки и пушистые тигры. Благотворительная акция "Дарим радость" проходит в областной библиотеке имени Пушкина. В зале периодических изданий все желающие могут оставить подарки для детей, которым необходимо дополнительное внимание. Новогодние сувениры можно сделать самому дома или во время мастер-классов, которые каждую субботу проходят в библиотеке. Накануне праздника новогодние игрушки передадут в 1-ю городскую детскую поликлинику, чтобы маленькие пациенты смогли поверить в чудо.

Мы передадим все подарки в детскую поликлинику, где они уже по приходу на прием смогут выбрать себе подарок. И каждому будет подарена небольшая радость. В целом все наши работы будут подписаны, что это от Деда Мороза из Минской областной библиотеки.Присоединиться к доброму делу может каждый. Акция продлится до 20 декабря.
Екатерина Верховская, заведующая общим читальным залом Минской областной библиотеки имени А. С. Пушкина

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все