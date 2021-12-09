Благотворительная акция "Дарим радость" проходит в Минской областной библиотеке имени А. С. Пушкина

Мы передадим все подарки в детскую поликлинику, где они уже по приходу на прием смогут выбрать себе подарок. И каждому будет подарена небольшая радость. В целом все наши работы будут подписаны, что это от Деда Мороза из Минской областной библиотеки. Присоединиться к доброму делу может каждый. Акция продлится до 20 декабря.

Екатерина Верховская, заведующая общим читальным залом Минской областной библиотеки имени А. С. Пушкина