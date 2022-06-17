Благотворительная акция, инициированная армянской диаспорой Беларуси, прошла в Республиканском центре национальных культур

Подарить внимание и тепло юным подопечным детских домов и школ-интернатов для ребят с ограниченными возможностями. В Республиканском центре национальных культур прошла благотворительная акция, инициированная армянской диаспорой Беларуси под руководством Георгия Егиазаряна.



Проект поддержало национальное объединение эстонцев Беларуси. В результате состоялась большая шоу-программа с участием музыкантов, фокусников, народных хореографических коллективов, в которой приняли участие около 100 мальчишек и девчонок из приютов Минской области и детей с инвалидностью Октябрьского района столицы. Помимо концертной программы юных участников праздника ждали сладкие подарки.