3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Благотворительная акция, инициированная армянской диаспорой Беларуси, прошла в Республиканском центре национальных культур
Подарить внимание и тепло юным подопечным детских домов и школ-интернатов для ребят с ограниченными возможностями. В Республиканском центре национальных культур прошла благотворительная акция, инициированная армянской диаспорой Беларуси под руководством Георгия Егиазаряна.
Проект поддержало национальное объединение эстонцев Беларуси. В результате состоялась большая шоу-программа с участием музыкантов, фокусников, народных хореографических коллективов, в которой приняли участие около 100 мальчишек и девчонок из приютов Минской области и детей с инвалидностью Октябрьского района столицы. Помимо концертной программы юных участников праздника ждали сладкие подарки.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей