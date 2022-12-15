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Благотворительная акция "Наши дети" навестила воспитанников дома-интерната в Воложинском районе
Заботливые руки благотворительной акции "Наши дети" сегодня окутали вниманием и родительским теплом воспитанников дома-интерната в Воложинском районе. В роли главных волшебников - депутаты комиссии по труду и социальным вопросам. Дети подготовили новогодние стихи, песни и танцевальные номера, а еще авторские картины. Конечно же, не обошлось без сладких подарков, Деда Мороза и Снегурочки.
Анастасия Космович, подопечная Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития делится, что в интернате ей нравится и что у нее было желание вернуться сюда обратно, здесь она играет в куклы, выступает и учит стихотворения.
"Кроме того, с сегодняшнего дня только начинает стартовать акция "Наши дети", - рассказывает Елена Петрашкевич, директор Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития. - Мы надеемся, что в наше учреждение посетит много гостей, у нас запланированы уже встречи, дети ждали этого праздника, они готовились, рисовали плакаты, украшали елку, наряжали весь дом-интернат - думаю, у нас все получилось".
Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси посещает это учреждение уже 6 лет подряд. Председатель комиссии рассказала, что их комиссия как раз-таки и занимается совершенствованием законодательства, связанного с жизнедеятельностью людей с инвалидностью. Людмила рассказала, что они целый месяц готовились к мероприятию, обсуждали подарки, планировали встречу, вспомнили имена ребят, с которыми познакомились ранее.
Кульминацией акции "Наши дети" станет главная елка страны, которая состоится во Дворце Республики. Марафон добра продлится до 15 января.
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