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Благотворительная акция "Наши дети" объединила 200 детей из разных уголков Гомельской области на "Елке желаний"
В атмосферу новогодней сказки смогли окунуться и в Гомельском театре кукол. Здесь областная организация Белорусского Красного Креста собрала ребят на "Елку желаний". Благотворительная акция объединила 200 детей из разных уголков региона. Это представители многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды. Каждый из них получил сладкий подарок, а также поучаствовал в веселых интерактивах со сказочными героями.
Всем матерям, многодетным и не многодетным, желаю здоровья, счастья, любви, улыбок. Детишкам здоровья в первую очередь. С Новым годом!
Традиционно поучаствовали многие спонсоры, организации, предприятия, которые нам помогли спонсировать этот праздник. Особая благодарность дирекции Гомельского театра кукол.
Завершился праздник волшебным спектаклем "Площадь картонных часов" в исполнении артистов театра.
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