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Благотворительная акция "Наши дети" объединила 200 детей из разных уголков Гомельской области на "Елке желаний"

В атмосферу новогодней сказки смогли окунуться и в Гомельском театре кукол. Здесь областная организация Белорусского Красного Креста собрала ребят на "Елку желаний". Благотворительная акция объединила 200 детей из разных уголков региона. Это представители многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды. Каждый из них получил сладкий подарок, а также поучаствовал в веселых интерактивах со сказочными героями.

Всем матерям, многодетным и не многодетным, желаю здоровья, счастья, любви, улыбок. Детишкам здоровья в первую очередь. С Новым годом!
Елизавета Беспрозванная, жительница п. Большевик
Традиционно поучаствовали многие спонсоры, организации, предприятия, которые нам помогли спонсировать этот праздник. Особая благодарность дирекции Гомельского театра кукол.
Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста

Завершился праздник волшебным спектаклем "Площадь картонных часов" в исполнении артистов театра.

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