Благотворительная акция "Наши дети" объединила 200 детей из разных уголков Гомельской области на "Елке желаний"

В атмосферу новогодней сказки смогли окунуться и в Гомельском театре кукол. Здесь областная организация Белорусского Красного Креста собрала ребят на "Елку желаний". Благотворительная акция объединила 200 детей из разных уголков региона. Это представители многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды. Каждый из них получил сладкий подарок, а также поучаствовал в веселых интерактивах со сказочными героями.