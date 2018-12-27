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Благотворительная акция "Наши дети" пожаловала в Руденскую школу-интернат

Благотворительная акция пожаловала в Руденскую школу-интернат, где занимаются 120 детей. Они остались без опеки родителей. Большинство имеют серьезные проблемы со здоровьем. Но, несмотря на это, дети не теряют веру в чудо, и каждый загадал свое желание под Новый год. Как вестники доброты сегодня к детям приехали гости. Настоящий Дед Мороз с подарками. Поздравил детей и управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман.

Недавно в школу-интернат были закуплены новые кровати, а сегодня (кроме сладких подарков) все дети получили спортивную обувь.

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