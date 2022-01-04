Благотворительная акция "Наши дети" приехала в Бегомльскую вспомогательную школу-интернат

И сегодня гости приехали в Бегомльскую вспомогательную школу-интернат. Под новогодней елкой много нужных подарков: это и стирально-сушильная машина, и моноблок, и велосипеды, и сладости для всех. Ребята же подготовили для взрослых сказочное представление - вместе с педагогами разучили песни, танцы и стихи. Каждый из них верит в новогодние и рождественские чудеса и в то, что их мечты обязательно сбудутся.