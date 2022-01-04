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Благотворительная акция "Наши дети" приехала в Бегомльскую вспомогательную школу-интернат
Благотворительная акция "Наши дети" продолжает дарить волшебство и радость.
И сегодня гости приехали в Бегомльскую вспомогательную школу-интернат. Под новогодней елкой много нужных подарков: это и стирально-сушильная машина, и моноблок, и велосипеды, и сладости для всех. Ребята же подготовили для взрослых сказочное представление - вместе с педагогами разучили песни, танцы и стихи. Каждый из них верит в новогодние и рождественские чудеса и в то, что их мечты обязательно сбудутся.
Много было поздравлений до нового года, но и после нового годы мы продолжаем поздравлять детей. Мы стараемся подарить те подарки, которые они попросили у Деда Мороза.
В школе-интернате заботятся более чем о 80-ти ребятах. Главная задача - подготовить каждого к самостоятельной жизни.
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