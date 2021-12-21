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Благотворительная акция "Наши дети" пришла к пациентам Минской областной детской клинической больницы
Приближение праздника, теплоты и волшебства чувствуется и во время благотворительной акции "Наши дети" в столице и области. Новогодний праздник сегодня пришел к пациентам Минской областной детской клинической больницы. Для них подготовили игры, "Шоу веселых мыльных пузырей" и, конечно, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Благотворительную акцию поддержали и представители областного отделения Белорусского детского фонда. Они вместе с юными пациентами не только накануне Нового года. Тесное сотрудничество более 30 лет дало хороший результат. Только в этом году больница получила современное оборудование для диагностики коронавирусной инфекции.
Сегодня на лечении в Минской областной детской клинической больнице находятся около 500 юных пациентов. На базе медучреждения работают и 3 республиканских профильных центра.
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