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Благотворительная акция "Наши дети" продолжает свое шествие
В первые дни года не заканчиваются подарки для детей по всей Минской области. Масштабная благотворительная акция "Наши дети" продолжает свое шествие. Сегодня к марафону добрых дел присоединились студенты и преподаватели Международного университета "МИТСО". Сюрпризы и поздравления с Новым годом адресованы воспитанникам столичной школы-интерната № 7, где учатся около ста детей с особенностями развития. В подарок воспитанники получили настольный хоккей и футбол, а также развивающие игры.
Акция "Наши дети" продлится до 11 января. Руководители предприятий, лидеры общественных объединений посещают социально значимые объекты. Особое внимание детям, которые оказались в непростых жизненных ситуациях или имеют проблемы со здоровьем.
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