В первые дни года не заканчиваются подарки для детей по всей Минской области. Масштабная благотворительная акция "Наши дети" продолжает свое шествие. Сегодня к марафону добрых дел присоединились студенты и преподаватели Международного университета "МИТСО". Сюрпризы и поздравления с Новым годом адресованы воспитанникам столичной школы-интерната № 7, где учатся около ста детей с особенностями развития. В подарок воспитанники получили настольный хоккей и футбол, а также развивающие игры.

