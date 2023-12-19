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Благотворительная акция "Наши дети" продолжает зимний маршрут в детской деревне "Истоки"

Новогодние постановки, интерактивные шоу и снежные флешмобы - благотворительный марафон "Наши дети" продолжает зимний маршрут. Сегодня праздник принимали в Боровлянах. "Три десятка добрых дел" объединили учеников средней школы № 3 и воспитанников детской деревни "Истоки". Сейчас там проживают более 130 мальчиков и девочек, оставшихся без родительского тепла. Веру в чудо и искренность им подарили взрослые: с подарками приехали гости из Минского областного отделения Белорусского детского фонда. Театрализованную сказку подготовили также школьники и волонтеры Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Творческие выставки и мастер-классы, а еще уютные семейные встречи, масштабные хороводы и даже кадетский бал. Праздничных форматов много: эстафета добра "Наши дети" продолжится до середины января. Только в центральном регионе она объединит 200 тыс. детей.

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