Благотворительная акция "Наши дети" прошла в Детском городке в Минске

Мероприятия новогодней благотворительной акции "Наши дети" продолжаются. Сегодня в столице представители Министерства образования посетили Детский городок Ленинского района. Здесь воспитываются 70 детей. Они подготовили праздничную развлекательную программу, а гости подарили учреждению денежный сертификат на покупку необходимого оборудования. И, конечно же, каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.