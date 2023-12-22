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Благотворительная акция "Наши дети" прошла в Детском городке в Минске

Мероприятия новогодней благотворительной акции "Наши дети" продолжаются. Сегодня в столице представители Министерства образования посетили Детский городок Ленинского района. Здесь воспитываются 70 детей. Они подготовили праздничную развлекательную программу, а гости подарили учреждению денежный сертификат на покупку необходимого оборудования. И, конечно же, каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.

Детский городок - это новая модель жизнеустройства детей-сирот и детей в возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения родителей. Условия проживания максимально приближены к семейным. Благодаря родителям-воспитателям ребята находят здесь заботу и поддержку, становятся частью большой и дружной семьи.

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