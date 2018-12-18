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Благотворительная акция "Наши дети" прошла в столичном планетарии
Дед Мороз знакомит с космосом! Благотворительная акция "Наши дети" прошла в столичном планетарии. Полсотни детей из всех районов Минска стали участниками праздника. Отправились в космическое путешествие со сказочными персонажами и узнали много интересного о планетах и созвездиях.
Маленькие минчане также поучаствовали в мастер-классах, где каждый мог сделать новогоднюю елочную игрушку или маленького Деда Мороза. Все дети получили не только сладкие подарки, но и сувениры, сделанные своими руками.
В рамках республиканской акции "Наши дети" в Минске пройдет более 400 праздничных мероприятий. Новогодние торжества пройдут в детских садах, школах, а также во Дворце Республики и Государственном цирке.
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