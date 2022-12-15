Благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси: маршрут первого дня марафона

Свой дом, казалось бы, это должное. Но не для всех. Четыре года назад супруги Москалевы, как могут, решили исправить ситуацию и обогреть теплом сирот. Уже десятерых успели. Сейчас воспитывают четыре приемных ребенка. А смогут куда больше! Новый двухэтажный дом - подарок в первый день акции "Наши дети"!



Зоя Москалева, мама-воспитатель:

Новый дом у нас. Мы знаем, каких усилий стоило государству сделать этот дом. Мы очень благодарны за то, что у наших детей будет много места. Самой маленькой 6 лет, пошла в этом году в первый класс.



Этот дом семейного типа стал первым в Лиозненском районе и 33-м в северном регионе. Уютно, просторно... Поздравить семью с новосельем приехало много гостей. Под елкой оставили сладкие подарки, сертификат на приобретение бытовой техники, компьютерные столы.



Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Всегда основной ценностью в нашей стране были наши дети, ради которых мы как родители живем, стараемся в них вложить все свои силы.



Таким сегодня был официальный старт марафона. На праздничное представление и, конечно же, за подарками в Национальный центр художественного творчества прибыли ребята со всей страны. Это воспитанники кадетских училищ, победители республиканских олимпиад и творческих конкурсов, фестивалей, дети из опекунских и приемных семей. Чужих детей не бывает. Ребята из Донбасса в эти дни в Беларуси, и они тоже наши дети.



Полина Фролова, жительница Донбасса:

Сегодня выпала возможность нам приехать в Минск на елку и на выступление. Мне Минск очень понравился. Это просто шикарный город.

А помните, как все начиналось? Многие из тогда "Наших детей" уже сегодня и сами исполняют мечты. Это был 1995 год! Скромная инициатива Минобразования, взятая под патронат Президентом - так описывают зарождение акции. И если до интернаты рассылали письма, приглашали приехать, то после, ну если не очереди, то желающих столько, что внимания хватает на каждого. И по нескольку раз. За 27 лет добро не стало механическим, просто есть понимание. Есть обязанность. У каждого взрослого. Защищать, оберегать, дарить.





Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Они действительно получают заряд такой мощной энергии, доброты и готовы своим сверстникам помогать, оберегать, опекать. И в этом сила такой детской и взрослой дружбы.

Планируется, что в этом году благотворительная акция охватит более 20 тыс. детей по всей стране. В преддверии Нового года и Рождества представители власти, общественные деятели и неравнодушные белорусы посетят интернаты, опекунские семьи, центры реабилитации, больницы. Поздравят маленьких белорусов с праздниками.



