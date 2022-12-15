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Благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси: маршрут первого дня марафона
Марафон добра "Наши дети" сегодня стартовал в Беларуси. По сложившейся традиции в преддверии Нового года и Рождества представители власти, общественные деятели и просто неравнодушные люди посещают интернаты, опекунские семьи, центры реабилитации, чтобы поздравить маленьких белорусов с праздниками, вручить подарки и просто подарить хорошее настроение. В этом году партнером выступает Белорусский детский фонд. Собранные средства пойдут на помощь детям с аутизмом. Маршрут первого дня марафона проследила
Анастасия Бенедисюк.
Это тот случай, когда подарки открывают сразу и примеряют. Маленькими ножками по следам на тренажере. Беговая дорожка, которая поможет развить деткам двигательную активность. При заболеваниях нервной системы - это необходимость.
Такой нужный подарок педиатрическому отделению РНПЦ "Мать и дитя" - от депутатов. Они знают, что нужно маленьким пациентам. Один из гостей-волшебников - Ирина Луканская - берет в центре врачебные дежурства.
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наша страна вкладывает душу и, конечно, средства в каждого ребенка. Чтобы его выходить, чтобы он жил качественно. И за это огромное спасибо нашей стране, мамам, которые борются за своих детей, чтобы они выросли здоровыми.
Четырехлетняя Кристина и ее "Зимушка". Сборник детских сказок, где она знает каждого героя! Это ее первый новогодний подарок - шоколадные конфеты. Понимаем, много - вредно, но пока камера снимает, можно пошалить.
Новый год будут встречать дома
Свой дом, казалось бы, это должное. Но не для всех. Четыре года назад супруги Москалевы, как могут, решили исправить ситуацию и обогреть теплом сирот. Уже десятерых успели. Сейчас воспитывают четыре приемных ребенка. А смогут куда больше! Новый двухэтажный дом - подарок в первый день акции "Наши дети"!
Зоя Москалева, мама-воспитатель:
Новый дом у нас. Мы знаем, каких усилий стоило государству сделать этот дом. Мы очень благодарны за то, что у наших детей будет много места. Самой маленькой 6 лет, пошла в этом году в первый класс.
Этот дом семейного типа стал первым в Лиозненском районе и 33-м в северном регионе. Уютно, просторно... Поздравить семью с новосельем приехало много гостей. Под елкой оставили сладкие подарки, сертификат на приобретение бытовой техники, компьютерные столы.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Всегда основной ценностью в нашей стране были наши дети, ради которых мы как родители живем, стараемся в них вложить все свои силы.
Таким сегодня был официальный старт марафона. На праздничное представление и, конечно же, за подарками в Национальный центр художественного творчества прибыли ребята со всей страны. Это воспитанники кадетских училищ, победители республиканских олимпиад и творческих конкурсов, фестивалей, дети из опекунских и приемных семей. Чужих детей не бывает. Ребята из Донбасса в эти дни в Беларуси, и они тоже наши дети.
Полина Фролова, жительница Донбасса:
Сегодня выпала возможность нам приехать в Минск на елку и на выступление. Мне Минск очень понравился. Это просто шикарный город.
А помните, как все начиналось? Многие из тогда "Наших детей" уже сегодня и сами исполняют мечты. Это был 1995 год! Скромная инициатива Минобразования, взятая под патронат Президентом - так описывают зарождение акции. И если до интернаты рассылали письма, приглашали приехать, то после, ну если не очереди, то желающих столько, что внимания хватает на каждого. И по нескольку раз. За 27 лет добро не стало механическим, просто есть понимание. Есть обязанность. У каждого взрослого. Защищать, оберегать, дарить.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Они действительно получают заряд такой мощной энергии, доброты и готовы своим сверстникам помогать, оберегать, опекать. И в этом сила такой детской и взрослой дружбы.
Планируется, что в этом году благотворительная акция охватит более 20 тыс. детей по всей стране. В преддверии Нового года и Рождества представители власти, общественные деятели и неравнодушные белорусы посетят интернаты, опекунские семьи, центры реабилитации, больницы. Поздравят маленьких белорусов с праздниками.
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