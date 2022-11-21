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Благотворительная акция "Наши дети" стартует в Беларуси 15 декабря

Время подарков и добрых дел. Республиканская благотворительная акция "Наши дети" начнется 15 декабря. В этом году она пройдет в юбилейный, 20-й раз. В течение месяца представители министерств и ведомств, компаний и общественных организаций, волонтеры посетят детские дома, опекунские семьи, больницы и реабилитационные центры. А большая елка соберет детей во Дворце Республики.

Кроме того, в каждом районе столицы организуют праздничные мероприятия для детей: новогодние представления, квесты и концерты.

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