Благотворительная акция "Наши дети" стартует в Беларуси 15 декабря

Время подарков и добрых дел. Республиканская благотворительная акция "Наши дети" начнется 15 декабря. В этом году она пройдет в юбилейный, 20-й раз. В течение месяца представители министерств и ведомств, компаний и общественных организаций, волонтеры посетят детские дома, опекунские семьи, больницы и реабилитационные центры. А большая елка соберет детей во Дворце Республики.