3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Благотворительная акция "Наши дети" в Могилеве
К благотворительным мероприятиям присоединились в Могилеве. На площади Единства для участников подготовили развлекательную программу с конкурсами, песнями и танцами и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой. Не обошлось и без сюрпризов. Один из них - для многодетной семьи Екимовых. От Белорусского союза женщин им вручили нужный подарок - микроволновую печь.
Всего в Могилевской области во время акции запланировано около сотни мероприятий. С подарками и представлениями для детей из социальных приютов, домов семейного типа и интернатов.
Новости по теме:
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все