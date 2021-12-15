Благотворительная акция "Наши дети" в Могилеве

К благотворительным мероприятиям присоединились в Могилеве. На площади Единства для участников подготовили развлекательную программу с конкурсами, песнями и танцами и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой. Не обошлось и без сюрпризов. Один из них - для многодетной семьи Екимовых. От Белорусского союза женщин им вручили нужный подарок - микроволновую печь.



Всего в Могилевской области во время акции запланировано около сотни мероприятий. С подарками и представлениями для детей из социальных приютов, домов семейного типа и интернатов.