Благотворительная акция "Наши дети" завершилась: итоги подвели сегодня в Минске. Эстафету добрых дел приняли более 150-ти организаций. Каждая из них посетила несколько учреждений. Внимание и подарки получили около миллиона ребят. Кульминацией акции стало представление "Созвездие зубра" с участием Главы государства. Более двух тысяч ребят побывали на новогоднем празднике. Границы акции вышли и за пределы нашей страны. В ней поучаствовали не только юные белорусы, но и дети из России, Литвы, Латвии. Особое внимание - ребятам из Донбасса и Лисичанска.