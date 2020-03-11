Благотворительная акция по поддержке бездомных животных прошла в столице

Посмотреть кино и помочь бездомным животным! Благотворительный сеанс прошел в Минске. Вместо билета - любой подарок для кошек или собак. Всего около 150 человек принесли корм, игрушки и лекарства. Также во время благотворительной акции работала и фотовыставка. Главными "моделями" стали жители приюта. А вскоре документальный фильм о помощи животным снимут студенты БГУ. Завтра все собранные вещи отвезут в приют для животных. Помощь получат 24 собаки и 13 кошек.



