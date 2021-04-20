Благотворительная акция по сбору пластиковых крышек проходит в Беларуси

Только в медиахолдинге cобрали порядка 20 килограммов пластиковых крышек. А общими усилиями белорусов в прошлом году на переработку отправили 55 тонн вторсырья. Заводы проверяют его качество и переводят деньги на счет проекта.



Анастасия Грибко, волонтер проекта "Новая жизнь в обмен на крышечки": Наш проект сотрудничает с перерабатывающими заводами Гомельской, Минской, Витебской областей, а также с заводами Российской Федерации. На перерабатывающих заводах производят предметы непищевого использования: ведра, лейки, метлы, ящики для овощей и фруктов. За весь период существования проекта была оказана помощь семи подопечным, а также одной организации. Финансовую помощь получила и семья Гурских из Жодино. Майе 15 лет, Тимофею 10. У них детский церебральный паралич. А дополнительная 4-недельная реабилитация позволила на некоторое время замедлить атрофию мышц.



Екатерина Гурская, жительница г. Жодино: Дети самостоятельно не сидят, не стоят, но за счет реабилитации мы возвращаем хорошую динамику работы пальцев. У Тимофея это вообще хорошо видно. У Майи, я бы сказала, больше идет на расслабление: чтобы мне было легче ее одеть, чтобы это было безболезненно. Т. е. максимально улучшить качество жизни, поэтому я очень благодарна. Спасти жизнь, сделать новый день лучше или просто подарить улыбку - это может каждый из нас. Например, вместо полигона отправить пластиковые крышки на благотворительность. Также проекту нужны волонтеры. Сейчас собирают средства для подопечного из Пинска.