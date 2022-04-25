Благотворительная акция "Подари радость ближнему" проходит в Николаевщинском доме-интернате

Проявить заботу и по-семейному тепло поздравить с Пасхой. Сегодня Николаевщинский дом-интернат для пожилых и инвалидов в Столбцовском районе посетили губернатор Минской области Александр Турчин и Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. В рамках традиционной благотворительной акции "Подари радость ближнему" председатель облисполкома и предстоятель Белорусской православной церкви ознакомились с условиями проживания и медобслуживания людей преклонного возраста (а их в интернате сегодня почти 300 человек). Почетные гости вручили подарки, а также приняли участие в праздничном мероприятии, которое подготовили работники и жильцы интерната.