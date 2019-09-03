Благотворительная акция на территории мемориального комплекса "Тростенец"

Благотворительная акция "День памяти" сегодня проходит на территории мемориального комплекса "Тростенец". Ровно 75 лет назад здесь прошел первый траурный митинг в память о жертвах лагеря смерти, где погибли более 200 тысяч человек. Сегодняшнее утро в Тростенце началось с трудовой акции. Место скорби приводят в порядок.



На связи со студией наш корреспондент Юлия Хмель (прямое включение).





Здесь трудится более 80 волонтеров движения "Доброе сердце"

Сегодня на территории

проходит настоящий субботник. Погода внесла свои коррективы, но несмотря на это здесь трудится более 80 волонтеров движения "Доброе сердце".

Они приехали не только из центра Беларуси, но и из всей Минской области. Прямо сейчас здесь молодежь наводит порядок: убирает мусор, подметает дорожки, в том числе облагораживает и главную аллею - Дорогу памяти, вдоль которой установлены гранитные плиты с информацией обо всех местах массового уничтожения людей на оккупированных землях Беларуси. Ведь сегодня этот мемориальный комплекс словно открытая книга. Можно прийти, увидеть, ощутить на себе ту боль, которую пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны. Именно в этом месте фашисты уничтожили более 200 тысяч мирных жителей и военнопленных. К слову, концлагерь "Тростенец" четвертый в Европе по числу уничтоженных в нем людей.

Благоустройство мемориального комплекса "Тростенец" - часть патриотической акции "Во славу общей Победы"

Сейчас начался ее первый этап, он продлится восемь месяцев. За это время сотни неравнодушных белорусов приведут в порядок места воинской славы и гибели мирного населения. Еще одна немаловажная задача проекта - закладка в капсулы земли с этих памятных мест.