3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Благотворительная акция на территории мемориального комплекса "Тростенец"
Благотворительная акция "День памяти" сегодня проходит на территории мемориального комплекса "Тростенец". Ровно 75 лет назад здесь прошел первый траурный митинг в память о жертвах лагеря смерти, где погибли более 200 тысяч человек. Сегодняшнее утро в Тростенце началось с трудовой акции. Место скорби приводят в порядок.
На связи со студией наш корреспондент Юлия Хмель (прямое включение).
Здесь трудится более 80 волонтеров движения "Доброе сердце"
Сегодня на территории
проходит настоящий субботник. Погода внесла свои коррективы, но несмотря на это здесь трудится более 80 волонтеров движения "Доброе сердце".
Они приехали не только из центра Беларуси, но и из всей Минской области. Прямо сейчас здесь молодежь наводит порядок: убирает мусор, подметает дорожки, в том числе облагораживает и главную аллею - Дорогу памяти, вдоль которой установлены гранитные плиты с информацией обо всех местах массового уничтожения людей на оккупированных землях Беларуси. Ведь сегодня этот мемориальный комплекс словно открытая книга. Можно прийти, увидеть, ощутить на себе ту боль, которую пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны. Именно в этом месте фашисты уничтожили более 200 тысяч мирных жителей и военнопленных. К слову, концлагерь "Тростенец" четвертый в Европе по числу уничтоженных в нем людей.
Благоустройство мемориального комплекса "Тростенец" - часть патриотической акции "Во славу общей Победы"
Сейчас начался ее первый этап, он продлится восемь месяцев. За это время сотни неравнодушных белорусов приведут в порядок места воинской славы и гибели мирного населения. Еще одна немаловажная задача проекта - закладка в капсулы земли с этих памятных мест.
В общем счете землю со 118 районов нашей страны разместят в крипте храма-памятника. Туда же три года назад отправили и капсулу с Тростенца. Сейчас здесь остаются считанные минуты до молебна в память о погибших. А после возложение цветов к монументу "Врата памяти".
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Если эксперты замолкают, то начинают говорить пушки
Дзермант: Беларусь предлагает более справедливую модель мироустройства
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов