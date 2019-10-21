Благотворительная акция с восточным акцентом

Восточную сказку для воспитанников детского дома № 5 организовал научно-культурный центр столицы. Для детей в виде интерактивной игры провели мастер-классы по английскому, арабскому и турецкому языках. Хорошее настроение создавали и артисты - сказочные персонажи и ростовые куклы. А танцоры показали детям национальные восточные танцы.



Воспитанники детского дома получили подарки и восточные сладости.



