ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Благотворительная акция "Соберем портфель первокласснику"

Почти 160 тыс. детей придут в школы Гомельской области

В Гомельской области завтра придут в школы почти 160 тысяч детей. За парты сядут более 17 тысяч первоклассников.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все