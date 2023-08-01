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Благотворительная акция "В школу с добрым сердцем" стартует в Беларуси
1 августа в Беларуси стартует благотворительная акция "В школу с добрым сердцем". Волонтерские отряды БРСМ до 5 сентября организуют сбор и передачу канцелярских и спортивных принадлежностей к предстоящему учебному году. Это коснется детских интернатных учреждений, многодетных, неполных семей, а также семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
За период проведения на местах в территориальных организациях создадут пункты сбора, куда можно будет принести учебные пособия, школьную одежду и обувь. Добровольческие отряды посетят на дому детей, а также проведут концертные программы в учреждениях с вручением подарков воспитанникам.
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