Благотворительная акция "В школу с добрым сердцем" стартует в Беларуси

1 августа в Беларуси стартует благотворительная акция "В школу с добрым сердцем". Волонтерские отряды БРСМ до 5 сентября организуют сбор и передачу канцелярских и спортивных принадлежностей к предстоящему учебному году. Это коснется детских интернатных учреждений, многодетных, неполных семей, а также семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.



За период проведения на местах в территориальных организациях создадут пункты сбора, куда можно будет принести учебные пособия, школьную одежду и обувь. Добровольческие отряды посетят на дому детей, а также проведут концертные программы в учреждениях с вручением подарков воспитанникам.