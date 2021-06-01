Благотворительное представление от артистов цирка во Всемирный день защиты детей

В Белгосцирке Всемирный день защиты детей встретили благотворительным представлением для тех, кто остался без опеки родителей. Юным зрителям показали шоу дрессированных собачек, обезьянок и медведей, выступление клоунов, акробатов и гимнастов. Такую программу в этом году представили впервые. На манеже не только артисты цирка Беларуси и зарубежья, но и участники цирковых студий.